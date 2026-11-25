Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую встречу.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Аклиуш, Торрес, Маюлю.
"Рома": Свилар, Молина, Уэсли, Эрмосо, Ндика, Манчини, де Роон, Коне, Пизилли, Суле, Кастро.
Матч пройдёт на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
"ПСЖ" объявил состав на матч с "Ромой"
Российский голкипер Матвей Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на домашний матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.
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