"ПСЖ" объявил состав на матч с "Ромой"

Российский голкипер Матвей Сафонов попал в стартовый состав "ПСЖ" на домашний матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: Getty Images

Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую встречу.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Аклиуш, Торрес, Маюлю.



"Рома": Свилар, Молина, Уэсли, Эрмосо, Ндика, Манчини, де Роон, Коне, Пизилли, Суле, Кастро.



Матч пройдёт на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Рома