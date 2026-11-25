Сегодня, 25 ноября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе "Ростов" в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Известны стартовые составы:
"Локомотив": Лантратов, Самороковский, Погостнов, Ньямси, Телеляев, Щетинин, Раков, Еремеев, Дронов, Голубев, Бакаев.
"Ростов": Голиков, Мелехин, Семенчук, Прохин, Бабакин, Лангович, Михайлов, Комаров, Шанталий, Азнауров, Чебураков.
Красно-зеленые досрочно заняли последнее место в группе D, в их активе три очка после пяти туров. Ростовчане занимают первое место с 12 баллами.
"Локомотив" - "Ростов": известны стартовые составы на матч Кубка России
Фото: ФК "Локомотив"