"Ахмат" - "Краснодар": известны стартовые составы команд на матч Кубка России
"Ахмат" Грозный - "Краснодар": известны стартовые составы команд на матч 6 тура Кубка России.
Сегодня, 25 ноября, грозненский "Ахмат" примет на домашнем стадионе "Краснодар" в матче 6 тура группового этапа Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
После пяти сыгранных туров черно-зеленые располагаются на первой строчке в группе B с 10 набранными очками, грозненцы занимают последнее место с 5 баллами в своём активе.