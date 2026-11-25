- Я стараюсь жить сегодняшним днём и не заглядывать слишком далеко вперёд. Мне очень нравится быть здесь и сейчас. Следующая цель - стать чемпионом со "Спартаком".
Это одно из самых больших желаний, и я очень надеюсь, что оно сбудется. Как я уже говорил, "Спартак" заслуживает того, чтобы постоянно решать высокие задачи и бороться за трофеи. А наша задача - защищать эту футболку и делать всё для клуба, - передаёт слова Барко "Чемпионат".
По итогам первого круга РПЛ московский клуб с 30 очками замыкает тройку лидеров, уступая петербургскому "Зениту" на один балл, а столичному "Динамо" - на два.