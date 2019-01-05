Сеск Фабрегас сегодня сыграет последний матч за "Челси"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сегодня скорее всего проведет последний матч за лондонский клуб.По информации Sky Sports, хавбек близок к переходу в клуб французской Лиги 1 "Монако". Стороны уже согласовали контракт на 2,5 года. Испанец получит более €10 млн в качестве подписного бонуса.В нынешнем сезоне Фабрегас сыграл за "аристократов" пять матчей, в которых не отметился результативными действиями."Челси" в субботу, 5 января встретится с "Ноттингем Форест" в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет на домашнем стадионе "синих" "Стэмфорд Бридж".