Кристиан Эриксен не думает о переходе в "Реал"

Полузащитник английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился мнением о своем возможном переходе в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года."Это не то, о чем я сейчас думаю. Я сосредоточен на матчах. Уже не в первый раз всплывают различные слухи. Сейчас я веду переговоры с "Тоттенхэмом" о продлении контракта, всё идёт хорошо. В команде знают, чего я хочу", - цитирует Эриксена Marca.