Новости партнеров

Кристиан Эриксен не думает о переходе в "Реал"

Полузащитник английского "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился мнением о своем возможном переходе в мадридский "Реал" в летнее трансферное окно.

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.

"Это не то, о чем я сейчас думаю. Я сосредоточен на матчах. Уже не в первый раз всплывают различные слухи. Сейчас я веду переговоры с "Тоттенхэмом" о продлении контракта, всё идёт хорошо. В команде знают, чего я хочу", - цитирует Эриксена Marca.

"Газета.ру"
Теги: Эриксен Тоттенхэм Реал Ла Лига АПЛ
Сегодня, 02:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.