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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Поль Погба - об отставке Моуринью: теперь я снова наслаждаюсь футболом
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что вновь наслаждается футболом после ухода из клуба главного тренера Жозе Моуринью.
"Я снова наслаждаюсь футболом. В системе Моуринью это было сложно из-за сложности тактики. Я больше люблю атаковать, играть высоко и прессинговать. Защита не мой конек. Сейчас я играю на максимально комфортной для себя позиции. Плюс мне помогают Матич и Эррера. Я знаю, что у меня за спиной надежные парни и у меня есть свобода.
Матч с "Тоттенхэмом" - серьезный тест. Мы очень гордимся, что смогли победить. Мы знали их слабости и смогли это использовать. Мы хотим завершить сезон в топ-4. Надо продолжать играть в том же духе", - приводит слова Погба Sky Sports.
После того как Моуринью на посту тренера "МЮ" сменил Уле Гуннар Сульшер, Погба забил 4 гола в пяти матчах и отдал еще 4 результативных передачи.
"Я снова наслаждаюсь футболом. В системе Моуринью это было сложно из-за сложности тактики. Я больше люблю атаковать, играть высоко и прессинговать. Защита не мой конек. Сейчас я играю на максимально комфортной для себя позиции. Плюс мне помогают Матич и Эррера. Я знаю, что у меня за спиной надежные парни и у меня есть свобода.
Матч с "Тоттенхэмом" - серьезный тест. Мы очень гордимся, что смогли победить. Мы знали их слабости и смогли это использовать. Мы хотим завершить сезон в топ-4. Надо продолжать играть в том же духе", - приводит слова Погба Sky Sports.
После того как Моуринью на посту тренера "МЮ" сменил Уле Гуннар Сульшер, Погба забил 4 гола в пяти матчах и отдал еще 4 результативных передачи.
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