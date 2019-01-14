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Поль Погба - об отставке Моуринью: теперь я снова наслаждаюсь футболом

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что вновь наслаждается футболом после ухода из клуба главного тренера Жозе Моуринью.

"Я снова наслаждаюсь футболом. В системе Моуринью это было сложно из-за сложности тактики. Я больше люблю атаковать, играть высоко и прессинговать. Защита не мой конек. Сейчас я играю на максимально комфортной для себя позиции. Плюс мне помогают Матич и Эррера. Я знаю, что у меня за спиной надежные парни и у меня есть свобода.

Матч с "Тоттенхэмом" - серьезный тест. Мы очень гордимся, что смогли победить. Мы знали их слабости и смогли это использовать. Мы хотим завершить сезон в топ-4. Надо продолжать играть в том же духе", - приводит слова Погба Sky Sports.

После того как Моуринью на посту тренера "МЮ" сменил Уле Гуннар Сульшер, Погба забил 4 гола в пяти матчах и отдал еще 4 результативных передачи.
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Погба Моуринью
Сегодня, 15:36
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 15:38)
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статистика - дело такое, хотя с тоттеном вообще отскочили.но говорить про сложность тактики..это не тактика сложная, это кто-то человек говно, которое либо очень тупое и не понимает (не обучается) тактику, либо еще тупее, если тупо саботировал указания тренера
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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