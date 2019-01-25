Игуаин, скорее на поле! "Челси" прошёл в финал через пенальти, хотя должен был заканчивать в основное время

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"Тоттенхэм" победил в первой игре полуфинального противостояния Кубка Лиги, но дома "синие" ликвидировали голевой дефицит и, оказавшись точнее в серии одиннадцатиметровых, шагнули навстречу решающей схватке против "Сити"У «Тоттенхэма» на этот матч не было лидеров: и в этом главное оправдание для Почеттино. Сон отправился на кубок Азии, чтобы помочь сборной, Кейн и Алли вылетели из-за повреждений. Команда лишилась основного сегмента – тех, кто обычно делал результат.Можно заметить, что главному тренеру не нужно искать оправданий из-за вылета по итогам футбольной лотереи. Но «Челси» должен был побеждать ещё в основное время. «Шпорам» просто повезло, что они продержались так долго.Так что за сам вылет Почеттино, может, и не стыдно, но вот за действия «Тоттенхэма» на поле - должно быть.При этом решающая игра противостояния серьёзно смахивала на первую. Две с половиной недели назад на территории «Тоттенхэма» «Челси» так же организовал больше подходов, чаще владел мячом, а пропустил лишь с пенальти, которого не должны были назначить.Но моменты «синих» были куда более легкомысленными, чем они же на «Стэмфорд Бридж». Да и «шпоры» выглядели более гибкими, готовыми приостанавливать наступление соперника, аккуратно отступать и нивелировать сильные стороны коллектива Сарри. И в зависимости от симпатий можно было слегка юлить – конечно, по игре «Тоттенхэм» слегка уступал, зато воспользовался конкретными эпизодами, а это в футболе главное.В ответной встрече уже не было места плюрализму. «Челси» был лучше. Наверное, во всех компонентах, кроме надёжности центральных защитников.Некоторые животные в случае опасности притворяются мёртвыми и ждут, пока она пройдёт стороной. «Тоттенхэм», у которого было перед началом игры преимущество в один мяч, пытался изобразить нечто подобное. Оборона низким блоком, отсутствие контрпрессинга (за первый тайм «шпоры» пытались продавить хозяева один-два раза) и вялые возражения, которые напоминали оборонительный джеб: им не нанести реальный урон, но можно сбить противника с толку, получить передышку.В этой игре «Челси» испытывал типичные сложности Сарри в Англии. Низкий блок затруднял продвижения мяча к штрафной. Разгоняться было некуда, а партнёров плотно держали. Главный диспетчер (формально) Жоржиньо делал ошибки даже в передачах на короткой дистанции. Единственное, по большому счету, его полезное действие за игру – передача на Педро, когда «Тоттенхэм» удалось поймать открытым.На выручку пришли бодрые полуфланги. Баркли помогал Азару, но получалось лишь иногда. А вот Канте – маленький моторчик «Челси» - был лучшим в плане продвижения. Он рвался вперёд сам, постоянно двигался и за счёт этого ему удавалось немного раскрутить вязкую карамель, в которой вязли другие футболисты в синей форме.Но с первым голом всё равно повезло. Уже после него, когда «Тоттенхэм» начал раскрываться, у «Челси» пошли откровенные моменты. Без удачного отскока на полузащитника – неизвестно, чем бы всё кончилось.Не зря в течение всей трансляции режиссер периодически показывал Игуаина. Серьёзно, «Челси» срочно нужен нормальный форвард. Азар с этой задачей не справляется, но Жиру – даже хуже. После первого забитого мяча у «Челси» было очень много моментов – и большую их часть бездарно запорол француз.Сарриболл неожиданно стал приносить голевые моменты. Пропустившему «Тоттенхэму» приходилось атаковать и следить за Азаром так пристально, как этот делали игроки обороны «шпор» в начале, не получалось. У бельгийца начало появляться свободное пространство, и он лихо этим воспользовался: начал и закончил комбинацию, которая привела ко второму забитому мячу.Забитый Льоренте во втором тайме гол – случайность. Единственный, кого хотелось хвалить из «шпор», - Роуза, левого защитника «Тоттенхэма». Именно он сделал голевую (да и то, гостям повезло с ошибкой обороны «Челси») и ещё несколько раз классно прорывался через бешеного Аспиликуэту и обострял.Остальные "шпоры" мало походили на тех, кого из них пытается сделать Почеттино: равных оппонентов для "Ливерпуля" и "Сити". "Челси" был не настолько лучше после перерыва, если сравнивать с тем, что было на поле до него. Но "синие" всё равно были сильнее.Если судить по этому матчу, с настроением в "Челси" всё хорошо, - видимо, Сарри всё же достучался до своих подопечных. Осталось малое – нормальный форвард.Но и он на месте. Надо только заявить его – и выпустить на поле.И, возможно, в ближайшее время кризису "Челси" настанет конец.