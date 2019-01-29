Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|...
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
Манчестер Юнайтед (Англия)
|Манчестер
Юнайтед
|23:0029.01.19
|Бернли
|Манчестер
Юнайтед
|2 - 119.01.19
|Брайтон
Бернли (Англия)
|Манчестер
Юнайтед
|23:0029.01.19
|Бернли
|Уотфорд
|0 - 019.01.19
|Бернли
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Победная серия закончена - "Манчестер Юнайтед" чудом спасся от поражения в матче с "Бёрнли"
"Манчестер Юнайтед" не смог одержать девятую победу подряд при Оле-Гунаре Сульшере: в домашнем матче английской премьер-лиги манкунианцы едва не проиграли "Бёрнли", уступая к 87-й минуте матча 0:2. Однако "МЮ" вернула на "Олд Траффорд" Fergie Time.
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Перейра (Лингард, 63), Погба, Мата, Лукаку (Санчес, 67), Рашфорд
"Бёрнли": Хитон, Бардсли, Тейлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Хендрик, Корк, Вуд, Барнс, Макнил (Гудмундссон, 78)
Предупреждения: Барнс, 60, Мата, 72, Тейлор, 73
Осечкой соперника воспользовался "Арсенал" - лондонцы переиграли "Кардифф" и теперь опережают "МЮ" на 2 очка.
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Дженкинсон, 60), Колашинац, Мустафи, Монреаль, Торрейра, Эль-Ненни (Айуоби, 46), Озил (Рэмси, 76), Гюэндузи, Обамеянг, Ляказетт
"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтье, Беннетт, Манга, Бамба, Патерсон, Гуннарссон, Артер (Харрис, 81), Раллс, Рид (Мендес-Лейнг, 70), Ниасс (Зохоре, 73)
Предупреждения: Монреаль, 29, Патерсон, 36, Гюэндузи, 45+2, Артер, 63, Ляказетт, 81, Раллс, 90
"Челси" свой матч 24-го тура проведёт завтра на выезде, соперником станет "Борнмут".
Чемпионат Англии
24 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Бёрнли" 2:2
Голы: Барнс, 51, Вуд, 81, Погба, 87 (пен.), Линделёф, 90+4
24 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Бёрнли" 2:2
Голы: Барнс, 51, Вуд, 81, Погба, 87 (пен.), Линделёф, 90+4
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Перейра (Лингард, 63), Погба, Мата, Лукаку (Санчес, 67), Рашфорд
"Бёрнли": Хитон, Бардсли, Тейлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Хендрик, Корк, Вуд, Барнс, Макнил (Гудмундссон, 78)
Предупреждения: Барнс, 60, Мата, 72, Тейлор, 73
Осечкой соперника воспользовался "Арсенал" - лондонцы переиграли "Кардифф" и теперь опережают "МЮ" на 2 очка.
Чемпионат Англии
24 тур
"Арсенал" – "Кардифф Сити" 2:1
Голы: Обамеянг, 66 (пен.), Ляказетт, 83, Мендес-Лейнг, 90+3
24 тур
"Арсенал" – "Кардифф Сити" 2:1
Голы: Обамеянг, 66 (пен.), Ляказетт, 83, Мендес-Лейнг, 90+3
"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Дженкинсон, 60), Колашинац, Мустафи, Монреаль, Торрейра, Эль-Ненни (Айуоби, 46), Озил (Рэмси, 76), Гюэндузи, Обамеянг, Ляказетт
"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтье, Беннетт, Манга, Бамба, Патерсон, Гуннарссон, Артер (Харрис, 81), Раллс, Рид (Мендес-Лейнг, 70), Ниасс (Зохоре, 73)
Предупреждения: Монреаль, 29, Патерсон, 36, Гюэндузи, 45+2, Артер, 63, Ляказетт, 81, Раллс, 90
"Челси" свой матч 24-го тура проведёт завтра на выезде, соперником станет "Борнмут".
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