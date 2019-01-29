АПЛ 2018/19

# Команда И О
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон 23 32
...
14 Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон 23 22
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
полная таблица

Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер
Юнайтед		23:0029.01.19Бернли
Манчестер
Юнайтед		2 - 119.01.19Брайтон

Бернли (Англия)

Манчестер
Юнайтед		23:0029.01.19Бернли
Уотфорд0 - 019.01.19Бернли

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Победная серия закончена - "Манчестер Юнайтед" чудом спасся от поражения в матче с "Бёрнли"

"Манчестер Юнайтед" не смог одержать девятую победу подряд при Оле-Гунаре Сульшере: в домашнем матче английской премьер-лиги манкунианцы едва не проиграли "Бёрнли", уступая к 87-й минуте матча 0:2. Однако "МЮ" вернула на "Олд Траффорд" Fergie Time.

Чемпионат Англии

24 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Бёрнли" 2:2

Голы: Барнс, 51, Вуд, 81, Погба, 87 (пен.), Линделёф, 90+4


"Манчестер Юнайтед": Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Перейра (Лингард, 63), Погба, Мата, Лукаку (Санчес, 67), Рашфорд

"Бёрнли": Хитон, Бардсли, Тейлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Хендрик, Корк, Вуд, Барнс, Макнил (Гудмундссон, 78)

Предупреждения: Барнс, 60, Мата, 72, Тейлор, 73

Осечкой соперника воспользовался "Арсенал" - лондонцы переиграли "Кардифф" и теперь опережают "МЮ" на 2 очка.

Чемпионат Англии

24 тур

"Арсенал" – "Кардифф Сити" 2:1

Голы: Обамеянг, 66 (пен.), Ляказетт, 83, Мендес-Лейнг, 90+3


"Арсенал": Лено, Лихтштайнер (Дженкинсон, 60), Колашинац, Мустафи, Монреаль, Торрейра, Эль-Ненни (Айуоби, 46), Озил (Рэмси, 76), Гюэндузи, Обамеянг, Ляказетт

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтье, Беннетт, Манга, Бамба, Патерсон, Гуннарссон, Артер (Харрис, 81), Раллс, Рид (Мендес-Лейнг, 70), Ниасс (Зохоре, 73)

Предупреждения: Монреаль, 29, Патерсон, 36, Гюэндузи, 45+2, Артер, 63, Ляказетт, 81, Раллс, 90

"Челси" свой матч 24-го тура проведёт завтра на выезде, соперником станет "Борнмут".
Теги: Манчестер Юнайтед Бернли
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