"Тоттенхэм" хочет подписать Гомеша за 30 миллионов фунтов

Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш, находящийся в аренде из "Барселоны", привлек внимание главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино, сообщает Daily Telegraph.Аргентинский специалист был впечатлен быстрой адаптацией португальского полузащитника в Англии и видит в нем усиление для своей команды. Летом "шпоры" готовы отдать за 25-летнего Гомеша 30 миллионов фунтов стерлингов.