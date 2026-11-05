Шалимов рассказал, что теперь должен сделать Жезуш после ухода Роналду

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Получилось так, что победил тренер. Теперь Жезушу нужно выигрывать чемпионат Европы, тогда он будет прав, - цитирует Шалимова "Матч ТВ"

Специалист считает, что в противостоянии с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем последнее слово осталось за наставником.- Мне кажется, Роналду должен был не так закончить карьеру в сборной. То, что случилось в последней игре, когда его отправили разминаться и не выпустили… Это решение Роналду.За сборную Португалии 41-летний Роналду провёл 234 матча и забил 146 голов. В его активе титул чемпиона Европы и две победы в Лиге наций.