Раскрыты условия нового контракта Батракова в "Галатасарае" - Fotomac

Алексей Батраков может получить улучшенный контракт в "Галатасарае".

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Турецкий клуб собирается пересмотреть условия соглашения с российским полузащитником и намерен обсудить изменения с его представителем в январе. По сведениям Fotomac, подготовка к переговорам началась ещё до матча Лиги чемпионов со "Штутгартом", в котором хавбек оформил дубль. Однако руководство решило отложить обсуждение, чтобы не отвлекать игрока в разгар сезона.



Сумму отступных могут поднять с 55 до 150 миллионов евро или вовсе исключить соответствующий пункт из соглашения. Также "Галатасарай" рассчитывает увеличить годовую зарплату Батракова с 3,25 миллиона до более чем четырёх миллионов евро.



Батраков в 12 матчах за турецкий клуб забил пять мячей и сделал три голевые передачи.