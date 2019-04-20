Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина

Сегодня о таком не приходится и мечтать, а 10 лет назад это было реальностью: российские футболисты наполнили английские клубы, а один из них сотворил то, о чём в Англии вспоминают до сих пор.

10 years ago today, Andrei Arshavin scored four goals in a wild match against Liverpool ? pic.twitter.com/L86Y6T0a1l — B/R Football (@brfootball) April 21, 2019

"Проскальзывает мысль: клево уже не будет, клево уже было, – философствовал нападающий. –Потому что забить четыре гола трудно даже команде второй лиги. А если учесть, что мяч до меня дошел раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось", - рассказывал Аршавин в интервью "СЭ"

Сегодняшнее воскресное утро в России начинается с обсуждения великой игры в Краснодаре и грядущего чемпионства "Зенита", но в Англии и во всём мире, пока не начались матчи зарубежных чемпионатов, вспоминают события 10-летней давности: ещё один матч, после которого Георгию Черданцеву нужно было заказывать машину в специальную больницу.Других гостевых покеров на "Энфилде", пожалуй, больше никто не видел: этого не случалось с 1947 года. Выступление Аршавина прибило "Ливерпуль": крутая команда Рафы Бенитеса с Фернандо Торресом после этого матча распрощалась с надеждами на чемпионство, которое не может выиграть до сих пор.Это было только начало карьеры Аршавина в "Арсенале" и, увы, стало одним из немногих её ярких моментов. Но Андрей всегда был таким: брал не активностью на протяжении всего матча или сезона, а просто творил вещи, которые невозможно забыть. Уж сколько всего повидали англичане, а с утра каждое спортивное СМИ выкладывает фото и видео с русским, показывающим 4 пальца.Не пожалейте полчаса времени на воспоминания самой легенды - такого в исполнении нашего вы никогда больше не видели и не факт, что увидите.