Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Уотфорд
|34
|49
|8
|Лестер
|35
|48
|9
|Вулверхэмптон
|34
|48
|10
|Эвертон
|34
|46
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Ньюкасл
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон
|34
|34
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|35
|14
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Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина
Сегодня о таком не приходится и мечтать, а 10 лет назад это было реальностью: российские футболисты наполнили английские клубы, а один из них сотворил то, о чём в Англии вспоминают до сих пор.
10 years ago today, Andrei Arshavin scored four goals in a wild match against Liverpool ? pic.twitter.com/L86Y6T0a1l— B/R Football (@brfootball) April 21, 2019
"Проскальзывает мысль: клево уже не будет, клево уже было, – философствовал нападающий. –Потому что забить четыре гола трудно даже команде второй лиги. А если учесть, что мяч до меня дошел раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось", - рассказывал Аршавин в интервью "СЭ"
Других гостевых покеров на "Энфилде", пожалуй, больше никто не видел: этого не случалось с 1947 года. Выступление Аршавина прибило "Ливерпуль": крутая команда Рафы Бенитеса с Фернандо Торресом после этого матча распрощалась с надеждами на чемпионство, которое не может выиграть до сих пор.
Это было только начало карьеры Аршавина в "Арсенале" и, увы, стало одним из немногих её ярких моментов. Но Андрей всегда был таким: брал не активностью на протяжении всего матча или сезона, а просто творил вещи, которые невозможно забыть. Уж сколько всего повидали англичане, а с утра каждое спортивное СМИ выкладывает фото и видео с русским, показывающим 4 пальца.
Не пожалейте полчаса времени на воспоминания самой легенды - такого в исполнении нашего вы никогда больше не видели и не факт, что увидите.
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