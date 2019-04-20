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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Вест Хэм
Ньюкасл
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 34 86
2 Ливерпуль 34 85
3 Тоттенхэм 34 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Уотфорд 34 49
8 Лестер  35 48
9 Вулверхэмптон 34 48
10 Эвертон 34 46
11 Вест Хэм 35 43
12 Ньюкасл 35 41
13 Борнмут 35 41
14 Кристал Пэлас 34 39
15 Бернли 34 39
16 Саутгемптон 34 36
17 Брайтон  34 34
18 Кардифф 34 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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Сегодня 10 лет со дня величайшего перфоманса россиянина за границей. Исторический покер Аршавина

Сегодня о таком не приходится и мечтать, а 10 лет назад это было реальностью: российские футболисты наполнили английские клубы, а один из них сотворил то, о чём в Англии вспоминают до сих пор.

Сегодняшнее воскресное утро в России начинается с обсуждения великой игры в Краснодаре и грядущего чемпионства "Зенита", но в Англии и во всём мире, пока не начались матчи зарубежных чемпионатов, вспоминают события 10-летней давности: ещё один матч, после которого Георгию Черданцеву нужно было заказывать машину в специальную больницу.



"Проскальзывает мысль: клево уже не будет, клево уже было, – философствовал нападающий. –Потому что забить четыре гола трудно даже команде второй лиги. А если учесть, что мяч до меня дошел раз десять, не больше, то можно говорить, что без вмешательства звезд точно не обошлось", - рассказывал Аршавин в интервью "СЭ"




Других гостевых покеров на "Энфилде", пожалуй, больше никто не видел: этого не случалось с 1947 года. Выступление Аршавина прибило "Ливерпуль": крутая команда Рафы Бенитеса с Фернандо Торресом после этого матча распрощалась с надеждами на чемпионство, которое не может выиграть до сих пор.

Это было только начало карьеры Аршавина в "Арсенале" и, увы, стало одним из немногих её ярких моментов. Но Андрей всегда был таким: брал не активностью на протяжении всего матча или сезона, а просто творил вещи, которые невозможно забыть. Уж сколько всего повидали англичане, а с утра каждое спортивное СМИ выкладывает фото и видео с русским, показывающим 4 пальца.

Не пожалейте полчаса времени на воспоминания самой легенды - такого в исполнении нашего вы никогда больше не видели и не факт, что увидите.

Теги: Аршавин Ливерпуль Арсенал
Сегодня, 11:31
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(0)
#2  Hank Moody  Россия (Сегодня, 13:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
предлагаю 21 апреля сделать государственным праздником и наградить Андрея Аршавина звездой героя Российской Федерации.


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Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 11:41)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
https://rg.ru/2019/04/20/poiavilos-video-epizoda-za-minutu-do-draki-kokorina-s-chinovnikom.html?ref=Strossle
За минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили, - написала женщина. - Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло.
Сами посмотрите и убедитесь, что футболисты вообще не обращали на Пака внимание, а он сам настойчиво нарывался на мордобой... rage
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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