Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, ограничения прекратили действовать после погашения клубом задолженности. Санкции были введены 9 сентября и распространялись на три трансферных окна из-за долга перед израильским "Маккаби" за переход защитника Неманьи Стоича.
В Первой лиге "Сочи" после 18 проведённых встреч занимает четвёртое место, имея в активе 33 очка.
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
"Сочи" вновь получил право заявлять новых футболистов после отмены трансферного запрета со стороны ФИФА.
Фото: ФК "Сочи"