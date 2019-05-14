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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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СМИ: Фекир может перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как утверждает The Mirror, на 25-летнего француза вновь претендует "Ливерпуль".

Будущее Фекира в "Лионе" зависит от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона - пока "львы" занимают третье место, дающее право выступить в этом турнире. До окончания чемпионата Франции осталось два тура.

Напомним, "Ливерпуль" уже пытался подписать Фекира прошлым летом, однако стороны не пришли к соглашению. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Фекир Лион Лига 1 Ливерпуль АПЛ Трансферы
Сегодня, 04:32
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