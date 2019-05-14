Стивен Джеррард: расизм портит российский футбол

Экс-капитан "Ливерпуля", главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава" рассказал, что ему нравится и не нравится в России."Люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно. Россия — очень красивая страна. Нравится, с какой страстью люди болеют за футбол. Много крепких команд, интересный чемпионат. Из плюсов отмечу страсть к болению. На стадионе шумно, все болеют интенсивно.Из того, что плохого случалось в России, могу вспомнить расизм. Оскорбительные кричалки в адрес одного из моих молодых игроков. Мне это совсем не понравилось, было неприятно это видеть и слышать. Расизму нет места в футболе. Такое поведение болельщиков портит ваш футбол. Всесторонне уважаю ваш футбол и болельщиков, но этот маленький недостаток надо как-то исправлять", — сказал Джеррард.