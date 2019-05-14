Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Стивен Джеррард: расизм портит российский футбол

Экс-капитан "Ливерпуля", главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава" рассказал, что ему нравится и не нравится в России.

"Люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно. Россия — очень красивая страна. Нравится, с какой страстью люди болеют за футбол. Много крепких команд, интересный чемпионат. Из плюсов отмечу страсть к болению. На стадионе шумно, все болеют интенсивно.

Из того, что плохого случалось в России, могу вспомнить расизм. Оскорбительные кричалки в адрес одного из моих молодых игроков. Мне это совсем не понравилось, было неприятно это видеть и слышать. Расизму нет места в футболе. Такое поведение болельщиков портит ваш футбол. Всесторонне уважаю ваш футбол и болельщиков, но этот маленький недостаток надо как-то исправлять", — сказал Джеррард.

Sport24.ru
Теги: Джеррард Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 05:54
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#2  ЧР  Орёл (Сегодня, 06:47)
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Болеет за:
«Спартак»
Джерард не женился на негритянке, потому что расист. это надо исправлять. надеюсь его дочери и внучки исправят.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 06:42)
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Болеет за:
«Зенит»
Нех на зеркало пенять коли рожа крива


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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