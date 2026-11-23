"Я думаю, что нынешний формат оптимален с точки зрения экономики, картинки в телевизоре, футбольных полей", — заявил Некрасов.
В качестве примера функционер привел матч 15-го тура РПЛ между "Рубином" и "Зенитом" (3:1), который состоялся в Казани.
"Качество газона не позволяло футболистам обеих команд показывать свое мастерство. А Казань — это один из пяти крупнейших городов России", — отметил гендиректор "Спартака".
При этом Некрасов не стал утверждать, что клуб обязательно проголосует против расширения лиги. По его словам, окончательное решение будет принято после изучения всех аргументов.
Ранее представители ряда клубов предложили увеличить количество участников РПЛ с 16 до 20 команд. Одним из сторонников инициативы назывался гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов.
Источник: "РБ Спорт"