21-летний Педро, которым интересовался "Реал", может перейти в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" проявляет активный интерес к нападающему "Флуминенсе" Педру, утверждает Globo Esporte.Однако бразильский клуб отказывается вести переговоры до тех пор пока не состоятся президентские выборы, назначенные на 8 июня.Год назад Педру был близок к переходу в "Реал", но игрок получил травму и трансфер не состоялся.