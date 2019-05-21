21-летний Педро, которым интересовался "Реал", может перейти в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" проявляет активный интерес к нападающему "Флуминенсе" Педру, утверждает Globo Esporte.

Однако бразильский клуб отказывается вести переговоры до тех пор пока не состоятся президентские выборы, назначенные на 8 июня.

Год назад Педру был близок к переходу в "Реал", но игрок получил травму и трансфер не состоялся.

"СЭ"
Теги: Педро Манчестер Юнайтед АПЛ Реал Ла Лига
Сегодня, 05:12
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