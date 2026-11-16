Дивеев: как только появились слухи, я сразу сказал Батракову: "Лех, даже не думай - уезжай"

- Честно говоря, как только начались слухи, что он может куда-то перейти, я ему сразу сказал: "Лёх, даже не думай — уезжай, проси "Локомотив", чтобы тебя отпустили, чтобы ты там играл". Сможешь или не сможешь там заиграть — это другое дело. Но в данной ситуации у него всё пока получается.
Главное, чтобы это всё у него продолжалось как можно дольше, чтобы он на протяжении всей карьеры всегда так играл и такой результат показывал. Главное, чтобы была стабильность, - цитирует Дивеева "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передач. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что за футболистом сборной России следят скауты английских и французских клубов. Отмечалось, что "Галатасарай" намерен перезаключить контракт с Батраковым, чтобы увеличить сумму отступных.