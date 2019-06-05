Златан Ибрагимович хочет в "Наполи"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович хочет перейти в неаполитанский "Наполи".Как утверждают итальянские СМИ, 37-летний швед хочет помочь главному тренеру клуба Карло Анчелотти, возглавляющий клуб с 2018 года.Таким образом форвард американской команды захотел поздравить наставника с днем рождения, который наступит 10 июня. Специлаисту исполнится 60 лет."Карло, если я потребуюсь тебе в "Наполи" - я примчусь, чтобы помочь", - пошутил Ибрагимович.Переговоров о трансфере нападающего "Гэлакси" в итальянский клуб не ведется.