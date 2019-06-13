Хосеп Гвардиола: трансфер Азара в "Реал" удивительный

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход Эдена Азара из "Челси" в мадридский "Реал".Трансфер обошелся мадридской команде в €100 млн. В качестве игрока Азар будет официально представлен 13 июня на "Сантьяго Бернабеу"."Переход Азара в "Реал"? Футболист, которого они подписали из "Челси", очень-очень-очень хороший игрок. Удивительный трансфер. Один из лучших игроков из тех, что я видел. Они получат массу удовольствия, наблюдая за ним", — цитирует Гвардиолу AS.