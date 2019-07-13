Болельщики освистали Погба во время товарищеского матча

"Манчестер Юнайтед" в рамках мирового турне проводит товарищескую встречу в австралийском Перте с командой "Перт Глори". Появление на поле французского полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба, которым активно интересуется мадридский "Реал", вызвало не самые приятные эмоции у собравшихся на стадионе болельщиков.
26-летний француз провёл первый тайм на скамейке запасных и появился после перерыва, заменив сербского полузащитника Неманью Матича. Некоторые болельщики встретили выход Погба неодобрительным гулом и свистом. Об этом написал британский журналист Goal.com Крис Воакс в "Твиттере".
Ранее "Манчестер Юнайтед" повысил цену на Погба до € 180 млн после заявления агента французского хавбека Мино Райолы, который сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании футболиста сменить команду.
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