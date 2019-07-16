Эмери: "Арсенал" может сделать несколько громких трансферов в ближайшие дни

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что в ближайшее время команда может сделать несколько громких трансферов."Действительно, я могу сказать нашим болельщикам, что у нас будет очень хорошая команда с теми игроками, которые есть сейчас, а также с тремя или четырьмя игроками, которые могут появиться в составе в ближайшие дни. Речь идет о больших игроках, которые могут улучшить команду прямо сейчас. Идет постоянный поиск усиления состава", — цитирует Эмери The Mirror.Ранее сын владельца "Арсенала" Стэна Кронке сообщил, что главный тренер команды Унаи Эмери получит деньги на покупку новых игроков. По итогам сезона-2018/19 "Арсенал" финишировал в АПЛ пятым и завоевал право выступить на групповом этапе Лиги Европы.