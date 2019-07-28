Блез Матюиди может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Игрок туринского "Ювентуса" и национальной команды Франции Блез Матюиди может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere di Torino.

По информации издания, тренерскому штабу манкунианцев импонирует игра полузащитника, и они не прочь воспользоваться услугами игрока в предстоящем сезоне. Конкуренцию им составит "ПСЖ", в котором спортсмен уже выступал с 2011 по 2017 год.

На данный момент стоимость 32-летнего футболиста оценивается примерно в €22 млн.

Сам Матюиди может уйти из "старой синьоры" по причине того, что в центральную линию поля, где и выступает француз, уже куплены Адриан Рабьо и Аарон Рэмзи.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Матюиди Манчестер Юнайтед АПЛ
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