Блез Матюиди может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Игрок туринского "Ювентуса" и национальной команды Франции Блез Матюиди может продолжить карьеру в английском "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere di Torino.По информации издания, тренерскому штабу манкунианцев импонирует игра полузащитника, и они не прочь воспользоваться услугами игрока в предстоящем сезоне. Конкуренцию им составит "ПСЖ", в котором спортсмен уже выступал с 2011 по 2017 год.На данный момент стоимость 32-летнего футболиста оценивается примерно в €22 млн.Сам Матюиди может уйти из "старой синьоры" по причине того, что в центральную линию поля, где и выступает француз, уже куплены Адриан Рабьо и Аарон Рэмзи.