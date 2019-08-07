Игрок "Севильи" Ибраим Амаду продолжит карьеру в "Норвиче", сообщает официальный сайт клуба.Футболист будет играть в Англии на правах аренды, в соглашении между клубами присутствует пункт о возможном выкупе спортсмена. Стоит отметить, что по итогам розыгрыша Чемпионшипа в предыдущем сезоне "канарейки" заслужили право выступать в высшем дивизионе страны.Права на Амаду принадлежат "Севилье" с 2018 года, с тех пор он сыграл за "красно-белых" 17 матчей и не забил ни одного гола.