"Тоттенхэм" задолжал банкам около 600 миллионов фунтов по кредиту на строительство стадиона

Задолженность "Тоттенхэма" по кредиту составляет около 600 миллионов фунтов стерлингов, сообщает журнал The Athletic.Лондонский клуб взял кредит на строительство нового стадиона на сумму 637 миллионов у Bank of America, Goldman Sachs и HSBC. Стоимость арены, открывшейся этой весной, составила 1 миллиард фунтов. Изначально долг должен был быть возвращен к апрелю 2022 года.Однако Bank of America запустил новую схему для преобразования примерно 400 миллионов долга "Тоттенхэма" в облигации с поэтапным сроком погашения на срок от 15 до 30 лет. Для этого на прошлой неделе банк вместе с клубом с помощью конференц-звонка обратился к американским инвесторам.Несмотря на то, что данная сделка не приведет к немедленному снижению чистого долга лондонцев, приближающегося к 600 миллионам фунтов, она снимет с них обязательство по возвращению денег в течение ближайших трех лет.