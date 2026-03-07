Экс-футболист сборной России назвал главную проблему "Спартака"

- Очень хочется, чтобы в "Спартаке" наконец-то была стабильность наверху. Постоянная смена тренеров имеет эффект, но он краткосрочный. Хотелось бы, чтобы специалистам давали больше времени, - цитирует Кудряшова РИА Новости.
Под руководством нового наставника Хуана Карседо красно-белые уже провели два официальных матча. В чемпионате России команда обыграла "Сочи" со счётом 3:2, а затем уступила "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России - 2:5. В следующем матче спартаковцы дома примут "Акрон" в рамках РПЛ.
"Спартак" с 32 баллами в копилке идёт на шестой строчке в РПЛ.