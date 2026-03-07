Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Экс-футболист сборной России назвал главную проблему "Спартака"

Экс-защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался о проблемах "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению бывшего футболиста, одной из главных причин нестабильных результатов является частая смена главных тренеров.

- Очень хочется, чтобы в "Спартаке" наконец-то была стабильность наверху. Постоянная смена тренеров имеет эффект, но он краткосрочный. Хотелось бы, чтобы специалистам давали больше времени, - цитирует Кудряшова РИА Новости.

Под руководством нового наставника Хуана Карседо красно-белые уже провели два официальных матча. В чемпионате России команда обыграла "Сочи" со счётом 3:2, а затем уступила "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России - 2:5. В следующем матче спартаковцы дома примут "Акрон" в рамках РПЛ.

"Спартак" с 32 баллами в копилке идёт на шестой строчке в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится