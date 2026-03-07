Панченко: вратари в "Спартаке" не играют, а стоят

Фото: ФК "Спартак"

- Вратари в "Спартаке" не играют, а стоят! При всём уважении к нему, но у него ярких матчей за " Спартак " всего в одном сезоне наберётся. Был удивлён, что недавно клуб с ним продлил контракт, - передаёт слова Панченко Legalbet

По мнению эксперта, вратарская позиция в московском клубе остаётся проблемной из-за отсутствия серьёзной конкуренции.В текущем сезоне вратарь провёл 20 матчей за "Спартак". За это время он пропустил 30 мячей, а в пяти встречах сумел сохранить ворота "сухими"."Спартак" с 32 очками в активе идёт шестым в чемпионате. Следующим соперником столичной команды станет "Акрон" в рамках 20-го тура.