Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Панченко: вратари в "Спартаке" не играют, а стоят

Экс-футболист Виктор Панченко высказался об игре голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению эксперта, вратарская позиция в московском клубе остаётся проблемной из-за отсутствия серьёзной конкуренции.

- Вратари в "Спартаке" не играют, а стоят! При всём уважении к нему, но у него ярких матчей за "Спартак" всего в одном сезоне наберётся. Был удивлён, что недавно клуб с ним продлил контракт, - передаёт слова Панченко Legalbet.

В текущем сезоне вратарь провёл 20 матчей за "Спартак". За это время он пропустил 30 мячей, а в пяти встречах сумел сохранить ворота "сухими".

"Спартак" с 32 очками в активе идёт шестым в чемпионате. Следующим соперником столичной команды станет "Акрон" в рамках 20-го тура.

