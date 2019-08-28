Златан Ибрагимович намекнул на готовность вернуться в "Манчестер Юнайтед": лев все еще рычит

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что по-прежнему способен выступать в английской Премьер-лиге и принести пользу своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед"."Лев все еще рычит. Я все еще могу с легкостью играть в АПЛ. Если я нужен "МЮ", то я здесь. Однако сейчас я принадлежу "Гэлакси" и сконцентрирован на этом.Я сделал свою работу в Европе. Я наслаждался этим. Я выиграл 33 трофея, и, надеюсь, я смогу выиграть что-то здесь, и тогда посмотрим, где я закончу.Я слежу за выступлением "МЮ". Я видел последний матч против "Кристал Пэлас" (1:2), и, если бы они забили пенальти, игра сложилась бы по-другому", — цитирует Ибрагимовича Mirror.