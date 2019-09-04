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Ляпорт успешно перенес операцию на мениске

"Манчестер Сити" сообщил, что центральный защитник команды Эмерик Ляпорт перенес в Барселоне успешную операцию на колене в результате повреждения хряща и наружного мениска.

Француз получил травму в субботнем матче четвертого тура АПЛ против "Брайтона" (4:0). Сроки восстановления 25-летнего игрока станут известны позднее.

"Все работники "Сити" желают Эмерику полного и скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении на официальном сайте "горожан".

Sport24.ru


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Теги: Ляпорт Манчестер Сити АПЛ
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