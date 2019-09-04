Ляпорт успешно перенес операцию на мениске

"Манчестер Сити" сообщил, что центральный защитник команды Эмерик Ляпорт перенес в Барселоне успешную операцию на колене в результате повреждения хряща и наружного мениска.Француз получил травму в субботнем матче четвертого тура АПЛ против "Брайтона" (4:0). Сроки восстановления 25-летнего игрока станут известны позднее."Все работники "Сити" желают Эмерику полного и скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении на официальном сайте "горожан".