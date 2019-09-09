Дуглас Коста опроверг переговоры с "Манчестер Юнайтед": хочу проливать кровь за "Ювентус"

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста не намерен покидать итальянский клуб. Об этом футболист написал в сторис инстаграма.Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед"."Я пишу, чтобы опровергнуть необоснованные новости о том, что я вел переговоры с некоторыми клубами во время последнего трансферного окна. С самого начала этого сезона мне было понятно, что я хочу играть здесь, выиграть трофеи с "Ювентусом" и проливать кровь за клуб", — написал Коста.