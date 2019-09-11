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Стала известна пятерка самых посещаемых клубов сезона-2018/19 в Европе

Испанская "Барселона" возглавила список футбольных клубов по суммарной посещаемости среди команд европейских лиг в прошлом сезоне, сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчёт УЕФА.
Фото: официальный сайт ФК "Барселона"
Как отмечается в отчете, общее число зрителей, побывавших на домашних матчах "Барселоны" в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 миллиона. Второе место занял английский "Манчестер Юнайтед" (1,42 миллиона), на третьей строчке расположилась дортмундская "Боруссия" (1,37), далее следуют мюнхенская "Бавария" (1,28) и мадридский "Реал" (1,15).

Рекордный рост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОКа (+172 тысячи зрителей), также в пятерку вошли "Барселона" (+171), римский "Лацио" (+118), греческий "Олимпиакос" (+106) и киевское "Динамо" (+91).


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Теги: Ла Лига Барселона АПЛ Бундеслига Манчестер Юнайтед Бавария Боруссия Д
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 РБ Лейпциг 3 9
2 Бавария 3 7
3 Вольфсбург 3 7
4 Байер 3 7
5 Боруссия Д 3 6
6 Фрайбург 3 6
7 Айнтрахт Ф 3 6
Сезон | Таблица | Календарь
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 4 12
...
6 Эвертон 4 7
7 Вест Хэм 4 7
8 Манчестер Юнайтед 4 5
9 Тоттенхэм 4 5
10 Шеффилд Юнайтед 4 5
...
20 Уотфорд 4 1
Сезон | Таблица | Календарь

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