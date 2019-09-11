Стала известна пятерка самых посещаемых клубов сезона-2018/19 в Европе

Фото: официальный сайт ФК "Барселона"

Как отмечается в отчете, общее число зрителей, побывавших на домашних матчах "Барселоны" в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 миллиона. Второе место занял английский "Манчестер Юнайтед" (1,42 миллиона), на третьей строчке расположилась дортмундская "Боруссия" (1,37), далее следуют мюнхенская "Бавария" (1,28) и мадридский "Реал" (1,15).



Рекордный рост посещаемости зафиксирован у греческого ПАОКа (+172 тысячи зрителей), также в пятерку вошли "Барселона" (+171), римский "Лацио" (+118), греческий "Олимпиакос" (+106) и киевское "Динамо" (+91).