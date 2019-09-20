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Фрэнк Лэмпард: Моуринью повлиял на меня сильнее всех, но я не собираюсь копировать его

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что работа под руководством Жозе Моуринью повлияла на него сильнее всего.

"Все тренеры, под руководством которых я играл, оказали на меня влияние. Возможно, Моуринью повлиял на меня сильнее всех. Я работал под его руководством тогда, когда мои выступления и мировоззрение стали лучше. Он сделал меня намного увереннее среди партнеров по команде.

Поэтому сейчас я пытаюсь работать так же со своими игроками, стараясь наладить личные отношения с ними, сделать их лучше. Я многому научился у Моуринью, однако я не собираюсь копировать его. Хочу быть самим собой", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Sport24.ru


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Теги: Лэмпард Моуринью Челси АПЛ
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