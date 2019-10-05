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"Бенфика" поддержала Силву, которого обвиняют в расизме: это болезнь нашего времени

"Бенфика" выступила в защиту полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы, который начинал карьеру в португальском клубе.

"Бернарду Силва — молодой парень, которого всегда отличали простота, характер и хорошее воспитание. Тренеры и одноклубники, которые работают с ним, отмечают его счастливую и спонтанную натуру. "Бенфика" очень гордится тобой, Бернарду!

Превращение обычной шутки между двумя одноклубниками и друзьями в твит с расистским подтекстом, а также последующие обвинения сигнализируют о серьезной болезни нашего времени", — написала пресс-служба "Бенфики".

Силва в твиттере опубликовал фотографию Бенжамена Менди в детстве рядом с персонажем, изображенным на упаковке конфет Conguitos, и написал: "Угадайте, кто?" Позже Силве пришлось удалить твит, так как его обвинили в расизме. Сам Менди на твит одноклубника не обиделся, а Силва выразил негодование, что не может пошутить с другом без последствий. Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, осудила шутку футболиста, а Футбольная ассоциация Англии начала расследование произошедшего.

Sport24.ru


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Теги: Бенфика Силва Манчестер Сити АПЛ
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