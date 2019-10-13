Эрикссон: Фергюсон грозился убить меня, если я вызову Руни в сборную

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон рассказал о конфликте, который у него случился с Алексом Фергюсоном, возглавлявшим "Манчестер Юнайтед"."Просто поразительно, что Алекс звонил мне в семь утра или даже раньше, когда был разгневан. Постоянно. Никогда не здоровался: "Привет, Свен, как ты?" Он сразу начинал орать. Казалось, что он готов меня прикончить.Он сказал: "Я тебя убью. Тебе конец". Однако я представлял сборную Англии и не мог отступить. Когда он пригрозил, что убьет меня, если я вызову Руни, я ответил: "Отвали от меня! Что вообще с тобой происходит?" А он все кричал. Когда такое с ним происходит, смысла продолжать беседу нет.И тогда я сказал: "Алекс, я возьму Руни. Хороших выходных! Чао!" — цитирует Эрикссона The Times.