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"Челси" заинтересован в услугах хавбека сборной Украины

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского "Челси", сообщает Sportarena.com. По информации источника, скауты лондонского клуба следят за игрой 29-летнего украинского футболиста.

Малиновский перешёл в "Аталанту" из "Генка" в 2019 году за € 13,7 млн. В текущем сезоне украинский полузащитник принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями. С 2015 года Малиновский выступает в составе национальной команды Украины. Хавбек помог сборной Украины досрочно выйти в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

"Челси" набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

"Чемпионат"


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Теги: Челси АПЛ Сборная Украины Аталанта Серия А Малиновский
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 8 24
...
3 Арсенал 8 15
4 Лестер  8 14
5 Челси 8 14
6 Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли 8 12
...
20 Уотфорд 8 3
Сезон | Таблица | Календарь
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 7 19
2 Интер 7 18
3 Аталанта 7 16
4 Наполи 7 13
5 Рома 7 12
6 Лацио 7 11
...
20 Сампдория 7 3
Сезон | Таблица | Календарь

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