Джанашия назвал клуб, у которого самые большие шансы на золото РПЛ

"У "Зенита" самые большие шансы на чемпионство в РПЛ."Спартак", "Динамо" и ЦСКА не отпустят его далеко. Но в "Зените" работает тренерский штаб, который уже много лет подряд приводит команду к чемпионству. У Семака есть рецепт победы в РПЛ. Это его основной козырь", - сказал Джанашия Metaratings.
На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 14 матчах. На второй строчке располагается московское "Динамо" с таким же количеством баллов. Тройку замыкает столичный "Спартак" - 29 очков.