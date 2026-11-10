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Джанашия назвал клуб, у которого самые большие шансы на золото РПЛ

Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о фаворите в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Заза Джанашия считает, что у сине-бело-голубых больше всего шансов выиграть чемпионат. Он отметил, что у тренерского штаба "Зенита" уже есть опыт побед.

"У "Зенита" самые большие шансы на чемпионство в РПЛ.
"Спартак", "Динамо" и ЦСКА не отпустят его далеко. Но в "Зените" работает тренерский штаб, который уже много лет подряд приводит команду к чемпионству. У Семака есть рецепт победы в РПЛ. Это его основной козырь", - сказал Джанашия Metaratings.

На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 14 матчах. На второй строчке располагается московское "Динамо" с таким же количеством баллов. Тройку замыкает столичный "Спартак" - 29 очков.

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