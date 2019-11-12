Чилуэлл: Стерлинг извинился перед Гомесом

Защитник сборной Англии Бен Чилуэлл рассказал о конфликте между Рахимом Стерлингом и Джо Гомесом.Напомним, Стерлинг подошел к Гомесу и сказал: "Ты теперь крутой парень, да?" Остальные игроки засмеялись, подумав, что это шутка, однако после этого Рахим попытался схватить своего оппонента за горло. Это спровоцировало потасовку. Стерлинг был исключен из состава сборной Англии на предстоящий матч квалификации Евро-2020 против Черногории."Самого инцидента я не видел. У Джо и Рахима была возможность поговорить. Рахим хотел извиниться, Джо также хотел избавиться от этого груза.Рахим принес извинения и сказал, что такое поведение — не в его природе. Все мы знаем, что эмоции могут взять верх, но никто не пытается его оправдать.Этот вопрос даже не поднимался сегодня. Вчера вечером у нас состоялась встреча, на которой Рахим и Джо изложили свою точку зрения, чтобы окончательно закрыть тему", - цитирует Чилуэлла Daily Mail.