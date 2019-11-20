Обратно в Чистилище? «Тоттенхэм» сделал странный выбор в пользу Моуриньо

Почеттино, который едва не привёл «шпор» к победе в Лиге чемпионов, остался без работы, а его место занял Жозе, жутко провалившийся в Лондоне и Манчестере

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Легендарную присказку о том, что «Тоттенхэм» не был совсем уж ничтожеством, но и до вершин не добрался, вспоминают регулярно, но по факту при Почеттино лондонский клуб должен был избавиться от статуса вечных середняков. До него «шпоры» лишь дважды финишировали в четвёрке, а при Маурисио команда сделала это четыре раза. Конечно, это не чемпионство, которое разом обрубило бы все насмешки. Но финал Лиги чемпионов стал более чем достойным пиком аргентинца в Лондоне.При этом надо помнить, в каких условиях работал тренер, пока шёл к этому финалу. «Тоттенхэм» жил без усиления, пока соседи по лиге вливали огромные средства на усиление составов. Почеттино выкручивался и проходил соперников каких-то чудом, но самого главного чуда в итоге не случилось.Все причины на увольнение – а это никакое не расторжение договора с обеих сторон – у руководства «шпор» были. «Тоттенхэм» ужасно проводит год (исключая еврокубки). Прошлой зимой Почеттино на полном серьёзе грызся с журналистами, которые не хотели видеть «Тоттенхэм» одним из претендентов на победу в АПЛ, а с весны начался спад. Если говорить о прошлом сезоне, не такой уж и критический.Лондон занял четвёртое место, которое теперь можно принять за полноценный успех. Потому что «Тоттенхэм» на сегодняшний день на десять позиций ниже, а до зоны вылета всего 6 очков. В Лиге чемпионов чуть лучше, команда вторая в группе, но много ли чести опережать «Олимпиакос» и «Звезду», когда ты влетаешь «Баварии» 2:7?Уже упомянув, как справлялся последние сезоны Почеттино без реального усиления в эпоху постоянно наращивающих мощь конкурентов, надо заметить, что даже после исторического достижения «Тоттенхэма», боссы не дали аргентинскому тренеру, чего он хочет.Этим летом «Тоттенхэм» изменился мало, хотя Почеттино требовал обратного. Коучу нужно было усиление, обновление состава, но в итоге он получил лишь одного дорогостоящего игрока – Ндомбеле за 60 млн евро. Ещё был недешёвый Сессеньон, но на момент увольнения Почеттино он провёл в АПЛ за «шпор» только одну игру. Лидеры остались те же, хотя тот Эриксен ещё в июне заявлял, что хочет уйти. И как строить команду с такими лидерами?Моуриньо не смог надолго задержаться в «Челси» второй раз, капитально провалился с «Манчестером». Последние годы португалец гремит не футбольными достижениями, а скандалами с игроками и бешеными тратами. Особенно любопытно с последним – как вообще адепт экономии Дэниэл Леви собирает сотрудничать с португальским транжирой?Хотя тратиться президент уже начал - 12,5 млн неустойки ушло Почеттино и ещё около 8 его штабу.По информации английских журналистов, (а это, знаете, такие себе источники) Моур будет зарабатывать на месте Почеттино в два раза больше бывшего наставника «шпор», а кое-кто сообщает о второй зарплате среди всех тренеров мира. Так что, может быть, президент «Тоттенхэма» наконец-то решился раскошелиться.Когда Жозе первый раз приехал в «Челси» и сыграл против «Тоттенхэма», он был очень недоволен соперником. Тренер разнёс «шпор» на пресс-конференции:- Как мы говорим в Португалии, с таким же успехом «Тоттенхэм» мог бы припарковать автобус перед своими воротами. Когда ты топ-клуб, иногда очень маленький клуб приезжает в гости. «Тоттенхэм» взял очко, которого не заслужил. Мы хотели играть. Они нет. Мы хотели забить. Они нет. Каждый раз они просто выбивали мяч. Меня это разочаровывает, - отжигал Моур.Теперь сам Моуриньо ассоциируется с безжалостным и бессмысленным автобусом, унылым, на который невозможно смотреть. Если вы не совсем понимаете, зачем так сгущать краски, вспомните последнюю игру Жозе в АПЛ – ту самую против «Ливерпуля». Тогда от происходящего плевались все.Что будет в «Тоттенхэме»? Возможно, хуже. Потому что Леви сто процентов не сможет давать столько же денег на трансферы, сколько специалист получал в «Юнайтед».Он сам рассказывал, что его звали к «шпорам» ещё до первого пришествия в «Челси». Тогда Моур даже не стал обсуждать такую возможность. В 2007-м разговор был куда конкретнее:- Я не мог согласиться на предложение «Тоттенхэма». Согласно контракту, я не мог работать в Англии в течение двух лет. Да я бы и не стал рассматривать предложение, я люблю «Челси», - говорил Моур, когда возвращался в «Челси».Теперь вспоминать про это, наверное, неловко. Хотя о ком идёт разговор? Когда ещё Жозе было неловко после пары брошенных фраз? Совершенно не в его духе.Потому что впереди у «Тоттенхэма» дерби против «молотков», затем лигочемпионский «Олимпиакос», проходной «Борнмут», а дальше – «Манчестер Юнайтед». Это же будет просто мечта.Жозе наверняка захочет вернуться в АПЛ эффектно. И для этого у него будут все возможности.