Невилл считает, что Гринвуд лучше завершает атаки, чем Рашфорд

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл поделился мнением о нападающем манчестерского клуба Мэйсоне Гринвуде."Мне очень нравится Гринвуд. Самообладание, которое он проявляет в столь юном возрасте, и его великолепное физическое состояние не могут не радовать. Он завершает атаки как топовый центральный нападающий. Для меня Гринвуд — лучше завершающий, чем Рашфорд, и это кое о чём говорит. Он действительно выглядит очень уверенно. "Манчестер Юнайтед" должен гордиться, что у него есть такой выходец из клубной академии", - цитирует Невилла Sky Sports.