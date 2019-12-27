Агент сообщил о соглашении Джаки с "Гертой"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака достиг договоренности с немецкой "Гертой", рассказал агент швейцарского футболиста Хосе Ногуэро.Напомним, что Джака был лишен капитанской повязки и места в составе "Арсенала" после конфликта с болельщиками. В январе 27-летний Джака может покинуть английскую команду."Послушайте, я скажу откровенно и честно: мы пришли к соглашению с "Гертой" и хотели бы отправиться в Берлин. Об этом мы сказали руководителю клуба Раулю Санллехи и спортивному директору Эду Гаспару, а также новому тренеру Микелю Артете", — приводит слова агента Goal со ссылкой на Blick.