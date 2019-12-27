» » Директор "Лейпцига": нам очень интересен Холанд, но на него претендуют "МЮ", "Боруссия" и "Ювентус"

Директор "Лейпцига": нам очень интересен Холанд, но на него претендуют "МЮ", "Боруссия" и "Ювентус"

Исполнительный директор "РБ Лейпциг" Оливер Минцлафф подтвердил, что немецкий клуб интересовался талантливым нападающим "Зальцбурга" Эрлингом Холандом.

"Да, мы встречались с ним. Нам интересен этот игрок, очень интересен. Он выслушал нас и позитивно настроен на переход. Он хочет сменить клуб не позднее лета.

Ситуация непростая. На него претендуют "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", дортмундская "Боруссия", другие клубы.

Конечно, у нашего клуба тоже есть определенные ограничения. Могут возникнуть запросы по зарплате, которые мы не удовлетворим. Трансфер можно оговорить, но стоимость сделки составляет не только плата за переход.

Существует стереотип о том, что мы якобы можем позволить себе кого угодно и что угодно, но это, к сожалению, не так. В обратном случае Холанд бы уже был с нами", - цитирует Минцлаффа Sky Sports.

Sport24.ru


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Теги: Лейпциг Манчестер Юнайтед Ювентус Боруссия Бундеслига АПЛ Серия А
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