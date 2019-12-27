Артета: отношение Озила к тренировкам в "Арсенале" невероятно

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался об игре полузащитника "канониров" Месута Озила после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с "Борнмутом" (1:1)."Чтобы быть справедливым, отмечу, что отношение Озила к тренировкам было просто невероятным с тех пор, как я пришёл в команду. Я сказал, что собираюсь предоставить ему возможность проявить себя, и думаю, было справедливо дать ему шанс. Мы могли забить ещё два или три гола благодаря Месуту. Он может быть ключевым игроком команды", - цитирует Артету Sky Sports.