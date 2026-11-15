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Смородская раскритиковала возможное назначение Овчинникова тренером "Локомотива"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская жестко высказалась о возможном назначении Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Ольга Смородская считает неправильным возможное назначение специалиста на пост исполняющего обязанности главного тренера красно-зеленых. Она отметила, что это будет попыткой разделения ответственности за результаты клуба.

"Плохо думаю о таком варианте. Не потому, что Овчинников давно не работал главным тренером, а потому что это будет лебедь, рак и щука. Несерьёзные какие-то назначения. Это попытка разделить ответственность между всеми. Глупость какая-то!

Надо искать тренера, который будет работать в долгую, а не искать на кого свалить. Полная ерунда!" - сказала Смородская "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что исполняющим обязанности наставника московского "Локомотива" планируют назначить Сергея Овчинникова.

На данный момент он является главой молодежного департамента красно-зеленых. Ранее он работал в ЦСКА, краснодарской "Кубани" и других клубах.

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