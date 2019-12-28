» » Гвардиола - о будущем Агуэро в "Ман Сити": не знаю его намерений

Гвардиола - о будущем Агуэро в "Ман Сити": не знаю его намерений

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу будущего в клубе нападающего Серхио Агуэро. Контракт 31-летнего аргентинца с горожанами истекает летом 2021 года.

"У нас есть невероятный нападающий Габриэл Жезус. Вероятно, будет еще один, когда Агуэро уйдет. Но он незаменим. Рано или поздно это (уход Агуэро) случится, он сам решит.

Я не знаю, останется ли он в "Сити" по истечению срока действия контракта. Он может остаться, но все будет зависеть от его физического состояния и желания. Я с ним не разговаривал на эту тему и не знаю его намерений", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гвардиола Агуэро Манчестер Сити АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Икарди: горд творить историю в "ПСЖ"
Жардима опять уволили из "Монако". Агент заявил, что Смольников авторитетнее Дзюбы в раздевалке 3
Жардим уволен из "Монако". Команду возглавил Роберт Морено 1
"Милан" этой зимой хочет заполучить ещё двух игроков
Гвардиола - о будущем Агуэро в "Ман Сити": не знаю его намерений
В "Барселоне" считают, что Видаль вспомнил о бонусах только из-за интереса к нему со стороны другого клуба
"Вулверхэмптон" претендует на нападающего "Зальцбурга" Хи Чан Хвана
"Лестер" в гостях обыграл "Вест Хэм"
"Тоттенхэм" не смог обыграть "Норвич"
Клопп объяснил, зачем "Ливерпуль" вернул Филлипса из "Штутгарта" 1
Лишь 4 тренера в истории добирались до отметки 50 побед в АПЛ быстрее Анчелотти
Калверт-Льюин: мы вернули веру в команду
Анчелотти: команда улучшается, и это важно
Варди в четвёртый раз стал отцом 1
Дешам: надеюсь, "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
Санчес: "Реалу" нужен Кейн. Купил бы его даже за € 200 млн
Никола уже приступил к работе с "Дженоа"
Жардим может быть уволен из "Монако" 29 декабря 1
"Уотфорд" в меньшинстве разгромил "Астон Виллу" 1
"Эвертон" одержал победу над "Ньюкаслом"
В "Уфе" прокомментировали новость об отказе защитника "Химок" Тихого перейти в клуб
Замула: зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю
Камилов может перейти в один из клубов РПЛ 1
Бушманов опроверг информацию о возвращении в "Спартак-2"
Агент Смольникова: все зависит от "Зенита". Мы готовы к переговорам 5
Шапи – Игнатьеву: удачи, брат. Я буду скучать 3
Ибрагимович будет выступать за "Милан" под 11-м номером
17-летний защитник, ставший выходом для ЦСКА, оказался круче Умярова. Топ-5 открытий текущего сезона 16
"Реал" отказался от идеи приобретения Погба
Роналду хочет стать актером 2
Все новости