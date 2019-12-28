Гвардиола - о будущем Агуэро в "Ман Сити": не знаю его намерений

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу будущего в клубе нападающего Серхио Агуэро. Контракт 31-летнего аргентинца с горожанами истекает летом 2021 года."У нас есть невероятный нападающий Габриэл Жезус. Вероятно, будет еще один, когда Агуэро уйдет. Но он незаменим. Рано или поздно это (уход Агуэро) случится, он сам решит.Я не знаю, останется ли он в "Сити" по истечению срока действия контракта. Он может остаться, но все будет зависеть от его физического состояния и желания. Я с ним не разговаривал на эту тему и не знаю его намерений", — цитирует Гвардиолу The Guardian.