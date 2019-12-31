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"Реал" готов продать Хамеса Родригеса в "Эвертон" за € 42 млн

Английский "Эвертон" является главным претендентом на колумбийского полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса, сообщает издание El Desmarque.

28-летний игрок в первой половине сезона не впечатлил главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана и президента "Королевского клуба" Флорентино Переса. "Реал" рассматривает вариант с продажей игрока, контракт которого истекает в 2021 году, и готов принять предложение в размере € 42 млн.

Карло Анчелотти, возглавивший "Эвертон" этой зимой, уже работал в "Баварии" и "Реале" с колумбийским полузащитником и не против возобновить сотрудничество. Английский клуб уже установил контакт с агентом игрока Жорже Мендешом.

В этом сезоне Хамес принял участие в 7 играх за "Реал", в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей.

"Чемпионат"


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Теги: Реал Эвертон Хамес Родригес АПЛ Ла Лига
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