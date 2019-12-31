"Астон Вилла" в гостях обыграла "Бернли"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" в гостях обыграла "Бернли" со счетом 2:1.



Чемпионат Англии



21 тур



Гол: Вуд, 80 - Уэсли, 27, Грилиш, 41



Бёрнли: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Брэйди (Гудмундссон, 46), Корк, Вествуд, Макнил, Барнс (Родригес, 46), Вуд



Астон Вилла: Хитон (Нюланд, 85), Конса, Тейлор, Гильберт, Хос, Мингс, Луис, Накамба (Хурихэйн, 78), Грилиш, Хассан, Уэсли (Коджиа, 71)



Предупреждения: Тейлор, 48, Тарковски, 60