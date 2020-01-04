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"Ювентус" отказался продавать Демираля "Эвертону" за 25,5 млн фунтов

"Лестер" направил официальное предложение "Ювентусу" по защитнику Мериху Демиралю, но получил отказ. Как сообщает Sky in Italy, сумма предложения составила 25,5 млн фунтов (около 30 млн евро).

Также отмечается, что "Ювентус" ранее ответил отказом и дортмундской "Боруссии", которая предлагала 34 млн фунтов.

Демирал перешел в "Ювентус" в июле из "Сассуоло", но так и не смог закрепиться в составе бьянконери и провел лишь пять матчей.

Sport24


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Теги: Ювентус Эвертон АПЛ Серия А Демирал
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11 Эвертон 21 25
12 Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл 21 25
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5 Аталанта 17 31
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