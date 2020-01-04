Защитник "Фламенго" Филипе Луис рассказал о любимой видеоигре своего экс-партнера по "Челси" Эдена Азара, который в настоящее время защищает цвета "Реала". По словам Луиса, Азар перед матчами играл в Mario Kart.
"В раздевалке Эден играл в Mario Kart. Тренер говорил, что до разминки осталось 10 минут, а он еще был не переодет и продолжал играть. Азар отвечал: "Не волнуйтесь, просто дайте мне мяч, и все будет в порядке", — цитирует Луиса Marca.
Mario Kart — серия гонок от Nintendo с персонажами из вселенной Марио. Луис и Азар играли вместе в "Челси" в сезоне-2014/2015.
Летом 2015 года Луис перебрался в "Атлетико", откуда спустя 4 года перешел во "Фламенго". Азар стал игроком мадридского "Реала" летом 2019 года.
Sport24.ru
Луис рассказал, в какую видеоигру играл Азар в "Челси" перед матчами
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