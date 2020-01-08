Аллегри нацелен на работу в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед" после ухода из клуба Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает Daily Mail.По информации источника, после того как итальянский специалист покинул "Ювентус", он взял паузу, так как нацелен на работу в "МЮ" и внимательно следит за ситуацией в английском клубе. Главный тренер "красных дьяволов" не чувствует опасности увольнения, но признал, что поражение в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (1:3) было худшим матчем команды за весь текущий сезон. У клуба всего две победы в последних шести матчах.Сообщается, что Массимилиано Аллегри, работая с серьёзным спортивным директором, потребует такого же отношения и в своём следующем клубе. В "старой синьоре" Аллегри проработал в период с 2014 по 2019 год. С "Ювентусом" специалист выиграл 5 титулов чемпионата Италии, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.